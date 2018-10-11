Малайзия в ближайшее время отменит смертную казнь.

Об этом пишет газета New Straits Times со ссылкой на администрацию премьер-министра страны.

По данным издания, кабинет министров Малайзии утвердил решение об отмене смертной казни и направил его на рассмотрение в парламент. Об этом газете рассказал министр-глава администрации премьер-министра страны Лиу Вуи Кеонг. Он добавил, что законопроект об отмене смертной казни будет рассмотрен во время следующего заседания нижней палаты парламента, которое пройдет 15 октября.

«Смертная казнь будет отменена, и точка. Мы работаем с определенными проблемами… Мы должны все изучить и услышать все мнения по этому вопросу, но, на сегодняшний день, одобренное решение состоит в том, чтобы отменить смертную казнь», — подчеркнул министр.

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