Сирийское правительство не получит от США ни доллара помощи на реконструкцию страны до тех пор, пока поддерживаемые Ираном формирования не покинут ее территорию.

Как передает ТАСС, об этом заявил в среду госсекретарь США Майкл Помпео, выступая в неправительственном Еврейском институте за национальную безопасность Америки.

«В ООН мы призывали к консенсусу относительно того, что Иран и подконтрольные ему силы не должны сохранять присутствие в Сирии. Ответственность за вывод иранских сил из страны лежит на сирийском правительстве, которое несет ответственность за его присутствие там. Мы ясно дали понять: пока Сирия не добьется полного вывода поддерживаемых Ираном сил, она не получит ни единого доллара от США на реконструкцию», — сказал Помпео.

Ранее представители Евросоюза и США неоднократно заявляли, что начнут оказывать помощь восстановлению Сирии только после «политического перехода». Такую формулировку использовал, в частности, 7 сентября постпред Франции при ООН Франсуа Делаттр, выступая на заседании Совета Безопасности по Идлибу.

Такую же позицию высказала и постпред США при ООН Никки Хейли. Она подтвердила, что Вашингтон «не видит смысла вкладывать деньги налогоплательщиков для помощи режиму [президента Башара] Асада».

Minval.az