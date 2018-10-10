Вывод тяжёлого вооружения из демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе завершён, сообщило Министерство обороны Турции.
«Процесс по выводу тяжёлого вооружения из демилитаризованной зоны сегодня закончен», — приводит текст заявления Hurriyet.
Вывод тяжёлого вооружения из демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе завершён, сообщило Министерство обороны Турции.
«Процесс по выводу тяжёлого вооружения из демилитаризованной зоны сегодня закончен», — приводит текст заявления Hurriyet.
Дата: 2018/10/10 21:24
Раздел: Мир
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