Вывод тяжёлого вооружения из демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе завершён, сообщило Министерство обороны Турции.

«Процесс по выводу тяжёлого вооружения из демилитаризованной зоны сегодня закончен», — приводит текст заявления Hurriyet.

Minval.az