Согласно новому исследованию американских учёных, отпускать пойманных рыб на волю не только нежелательно, но и вредно для них самих, передаёт «Лайф» со ссылкой на SlashGear.

Специалисты Калифорнийского университета в Риверсайде раскритиковали сторонников спортивной рыбалки, отпускающих рыб на волю. Согласно их исследованию, гуманнее всего после рыбной ловли употребить улов по назначению — приготовить уху, засолить или скормить питомцам. Отпущенные на свободу животные имеют очень низкие шансы на выживание в дикой среде.

По словам учёных, при поимке на крючок в ротовой полости рыб появляется отверстие, которое мешает им питаться. Дело в том, что большинство речных обитателей потребляют корм с помощью всасывания. Дополнительное отверстие в ротовой полости мешает этому, процесс поглощения пищи усложняется. Специалисты уверены, что большинство отпущенных на волю рыб умирает от голода в ближайшие дни.

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