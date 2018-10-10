Лодка с нелегальными мигрантами затонула в Эгейском море в районе Карабурун турецкой провинции Измир, по меньшей мере восемь человек погибли, передает в среду агентство Anadolu.

Сообщается, что поиск 26 человек продолжается. В район инцидента были стянуты катера службы береговой охраны Турции. По словам мигрантов, в лодке находились 34 человека, пытавшихся добраться до Греции.

Нелегалы часто используют Турцию как транзитную территорию на пути к европейским берегам. Как правило, мигранты пытаются попасть морским путем с побережья Эгейского моря в Грецию, реже — с черноморского побережья в Болгарию и Румынию.

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