Американский актёр и ранее позволял себе достаточно язвительные выпады против нынешнего президента США.

Джим Керри выступил на The New Yorker Festival. На этот раз гнев актёра обрушился на Трампа из-за назначения Бретта Кавано, чья кандидатура была поддержана президентом, на пост верховного судьи Соединённых Штатов.

Также у Керри спросили, не хочет ли он сам податься в политику. На этот вопрос актёр отшутился, что с его прошлым это невозможно.

Minval.az