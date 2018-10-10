Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в рамках первого в мире саммита по вопросам психического здоровья, который проводится в Лондоне с 9 по 10 октября, назначила министра по предотвращению самоубийств Джеки Дойл-Прайс.

Как передает «Лайф», отмечалось, что, несмотря на снижение уровня самоубийств, ежегодно 4500 британцев добровольно расстаются с жизнью. В связи с этим Мэй выразила надежду, что назначение министра здравоохранения Джеки Дойл-Прайс на новую должность поможет справиться с «позорным клеймом на репутации страны».

При этом Мэй пообещала выделить 1,8 миллиона фунтов стерлингов волонтёрской организации «Самаритяне», осуществляющей помощь в кризисных ситуациях. Благодаря этому пожертвованию организация сможет обслуживать обращения, поступающие на горячую линию, четыре года.

Также сообщается, что в лондонском саммите приняли участие министры и другие представители более чем 50 стран.

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