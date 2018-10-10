Tesla начала поиск сотрудника на пост председателя совета директоров автомобильной компании. Претенденты разные — от бывшего кандидата в президенты США до специалиста из авиационной отрасли, передаёт Bloomberg.

По информации Bloomberg, сейчас на пост претендуют девять кандидатов. Известно, что шесть из них являются белыми мужчинами, также шестеро имеют опыт работы в банковской сфере и с инвестициями. По слухам, акционеры хотят, чтобы будущий председатель имел хорошие контакты с регулирующими органами США.

Если верить слухам, на пост председателя совета директоров могут претендовать бывший кандидат в американские президенты Альберт Гор, Джим Макнерни из Boeing и Алан Мулалли из Ford Motor Co. Инвесторы ожидают, что руководитель добьётся, что компания наконец-то станет прибыльной, и избавится от скандалов в прессе.

Напомним, что Илон Маск скоро должен будет покинуть кресло председателя своей компании из-за договорённости с Федеральной комиссией по ценным бумагам и биржам США. Причиной этому стали обвинения в мошенничестве, предъявленные из-за твита Маска о возможной продаже Tesla.

Minval.az