Google отказался от участия в конкурсе Пентагона на создание системы облачных вычислений, поскольку проект может конфликтовать с этическими принципами компании в сфере использования технологий искусственного интеллекта.

Победитель конкурса будет работать над проектом Joint Enterprise Defense Infrastructure cloud (JEDI) для министерства обороны США.

Контракт сроком на 10 лет оценивается в 10 млрд долларов. За него соревнуются Amazon, Oracle, Microsoft и IBM, писала The Washington Post.

Reuters уточняет, что принципы Google запрещают ей использовать свои технологии искусственного интеллекта в вооружениях, а также проектах, нарушающих международные нормы в области прав человека. Компания, в отличие от Amazon и Microsoft, также пока не получила государственные сертификаты с необходимым уровнем доступа к военным данным.

Minval.az