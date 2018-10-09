Теперь к факторам риска прибавились и генетические особенности появления эректильной дисфункции.

Американские исследователи из Университета Калифорнии выяснили, что кроме курения, инфекций и психологических проблем у мужчин эректильная дисфункция может быть связана с генетической наследственностью, пишет журнал PNAS. Сильно беспокоиться не стоит — генетики впервые выделили участок ДНК рядом с геном SIM1, мутации которого оказались связаны с повышенной вероятностью развития импотенции в преклонные годы, сообщает Лайф.