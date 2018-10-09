Американские исследователи из Университета Калифорнии выяснили, что кроме курения, инфекций и психологических проблем у мужчин эректильная дисфункция может быть связана с генетической наследственностью, пишет журнал PNAS. Сильно беспокоиться не стоит — генетики впервые выделили участок ДНК рядом с геном SIM1, мутации которого оказались связаны с повышенной вероятностью развития импотенции в преклонные годы, сообщает Лайф.
Дата: 2018/10/09 18:45
Раздел: Мир
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