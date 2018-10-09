Лидер КНДР Ким Чен Ын пригласил Папу Римского Франциска посетить Пхеньян. Об этом сообщил во вторник в Сеуле представитель администрации президента Республики Корея Ким Ый Гём, передает ТАСС.

«Президент Мун Чжэ Ин в ходе запланированной на следующей неделе поездки в Европу передаст Папе Римскому приглашение посетить Северную Корею от имени Ким Чен Ына», — указал он.

По его словам, лидер КНДР сказал Мун Чжэ Ину во время двустороннего саммита, прошедшего в Пхеньяне 18-20 сентября, что хотел бы пригласить Папу посетить Северную Корею.

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