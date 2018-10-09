Число погибших в результате землетрясения и цунами в Индонезии достигло 2002 человек. Об этом во вторник, 9 октября, сообщает Анадолу.

Местные власти сообщают, что 1068 погибших были похоронены в трех массовых захоронениях, тела 934 переданы родственникам для погребения.

Число раненых в результате землетрясения увеличилось до 4084 человек. Ущерб нанесен 67 310 зданиям в районах Палу, Донгала и Сири. Свыше 5000 человек числятся пропавшими без вести.

В то же время Индонезийское агентство по метеорологии, климатологии и геофизике сообщило об очередном землетрясении магнитудой 5,2 в 5 километрах к северо-востоку от района Палу. Очаг землетрясения располагался на глубине 10 км.

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