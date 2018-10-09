Один турецкий военный погиб и четыре человека ранены в результате ракетного обстрела с территории Ирака, контролируемой запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), говорится в заявлении администрации провинции Хаккари на юго-востоке Турции.

«В результате обстрела 9 октября военной базы, расположенной в районном центре Чукурджа нашей провинции, двумя ракетами с территории Северного Ирака (район Зап) один наш военный погиб. Еще четверо, включая одного гражданского, который находится в тяжелом состоянии, ранены. Идет расследование», — говорится в сообщении.

Кроме того, службы безопасности Турции задержали 90 человек, которых подозревают в связях с запрещенной Анкарой Рабочей партией Курдистана.

Операции по задержанию прошли ночью одновременно в разных районах страны. Большинство задержаний прошло в провинции Диярбакыр на юге страны. Также задержания проводились в Стамбуле, Мерсине и других городах Турции.

В ходе операции сотрудники правоохранительных органов изъяли большое количество документов и электронных материалов.

Minval.az