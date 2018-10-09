В США компания Transcend Air представила пассажирский самолет вертикального взлета. Над летательным транспортным средством она работала на протяжении шести лет. Об этом пишет CNN.

Самолет может вмещать до шести пассажиров. Его можно использовать, в том числе, как воздушное такси.

Для посадки и взлета самолета можно задействовать как аэропорты, так и вертолетные площадки. Предполагается, что в будущем такие самолеты существенно сократят нагрузку на аэропорты, а заодно — и время ожидания пассажиров.

В настоящее время компания Transcend Air занята получением разрешения от властей. Свои услуги она планирует запустить к 2024 году.

Предполагается, что на таком самолете можно будет преодолевать расстояния аналогичные тому, которое между Нью-Йорком и Бостоном. Такой 36-минутный полет обойдется в 280 долларов США.

Minval.az