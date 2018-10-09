Президент США Дональд Трамп выразил обеспокоенность в связи с сообщениями о пропаже 2 октября саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. С соответствующим заявлением, как сообщает агентство Reuters, глава государства выступил в понедельник перед журналистами в Белом доме.

«Я обеспокоен ситуацией [вокруг пропажи саудовского журналиста Хашкаджи]. Мне не нравится все, что происходит. Прямо сейчас никто ничего точно не знает», — отметил он. Трамп выразил надежду, что ситуация в скором времени разрешится.

Ранее в понедельник МИД Турции повторно вызвал саудовского посла Валида Абдель Карима аль-Хариджи в связи с пропажей журналиста и запросил разрешение на обыск генконсульства королевства в Стамбуле. Аль-Хариджи уже посещал турецкое внешнеполитическое ведомство 4 октября для предоставления объяснений по этой ситуации.

Minval.az