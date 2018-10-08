Отряды вооруженной сирийской оппозиции и другие антиправительственные группы в понедельник, 8 октября, завершили вывод тяжелого вооружения из демилитаризованной зоны в провинции Идлиб. Об этом пишет агентство Anadolu.

Как рассказал его источник, чтобы отвести тяжелую технику на необходимое расстояние от фронтов, оппозиция непрерывно работала все последние дни, в том числе в ночь на 8 октября. Отмечается, что в регионе не осталось советских самоходных реактивных систем залпового огня «Град», минометов и ракет средней дальности.

Тем временем Турция направила в демилитаризованную зону оружие и бронемашины. Их будут использовать при патрулировании региона совместно с российской стороной.

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