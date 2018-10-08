Наставник и тренер обладателя пояса UFC Конора Макгрегора, чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу Диллон Данис в видеообращении рассказал о том, что является наполовину армянином.

«Многие не знают, но я наполовину армянин. Я горжусь тем, что представляю нашу страну. Армяне очень сильны. Здорово понимать, что за мной следят и поддерживают», — рассказал он.

Данис родился 22 августа 1993 года в Нью-Джерси. Он начал заниматься джиу-джитсу в 15 летнем возрасте. Позднее он переехал в Нью-Йорк, где начал строить успешную спортивную карьеру, а в 2015 стал обладателем черного пояса по джиу-джитсу. В следующем году он получил приглашение в тренерскую команду Конора Макгрегора, передает rusarminfo.ru.

Minval.az