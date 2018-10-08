По предварительным результатам состоявшихся 6 октября выборов в Сейм Латвии, один из азербайджанских кандидатов получил депутатский мандат.

Как сообщает Report, Роман Наудинш (Ибрагимов) от правящей партии «Все для Латвии» одержал победу на очередных парламентских выборах.

Р.Наудинш родился в латвийском городе Валмиера, но корнями он из Сиязаньского района Азербайджана. Ранее Р.Наудинш занимал пост министра окружающей среды и регионального развития Латвии.

По просьбе своего латвийского дедушки он сменил свою фамилию с Ибрагимова на Наудинш. Несмотря на это, он лоббирует интересы Азербайджана в Латвии, возглавляет азербайджанское общество «Aраз» и хоккейный клуб «Бута».

Напомним, что на выборы в Сейм Латвии выдвинули кандидатуры два азербайджанца. Одним из них является Асиф Ибрагимов.

Выборы в 13-й Сейм Латвии состоялись 6 октября 2018 года. По информации Центризбиркома Латвии, явка избирателей составила 54,60%. Семь партий перешагнули 5%-й рубеж, получив право быть представленными в Сейме Латвии. Из 100 мест в парламенте 23 завоевала Социал-демократическая партия «Согласие».

Minval.az