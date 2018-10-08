Экс-главу Интерпола, заместителя министра общественной безопасности Китая Мэна Хунвэя подозревают во взяточничестве, сообщили в ведомстве.

Накануне в Пекине официально подтвердили, что Мэн подозревается в нарушении закона, а государственный комитет по надзору проводит расследование в его отношении. Спустя несколько часов в Интерполе заявили, что он ушел в отставку.

На прошлой неделе французские СМИ писали о начале расследования дела об исчезновении Мэна, который в конце сентября отправился в Китай. Как рассказала его супруга, за несколько дней до исчезновения он отправил ей фото с ножом. По ее мнению, таким образом бывший президент Интерпола хотел сообщить, что находится в опасности. Грейс Мэн также рассказала, что муж написал ей сообщение со словами «Жди моего звонка», однако после этого не выходил с ней на связь. Она призвала международное сообщество помочь в расследовании исчезновения супруга.

Minval.az