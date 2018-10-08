Тело тележурналистки Виктории Мариновой обнаружили в парке болгарского города Русе после выхода программы о расследовании хищений средств в ЕС.

Маринова умерла от ударов по голове и удушья, сообщает РБК. Местные власти добавили, что перед смертью ее избили и изнасиловали.

Отмечается, что убийство журналистки произошло после выхода ее программы о махинациях со средствами фондов Евросоюза. Коллеги Мариновой признались, что опасаются за свою жизнь.

Правоохранители проверяют как бытовые версии преступления, так и связанные с профессиональной деятельностью женщины.

Minval.az