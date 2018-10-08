Адвокат Лэсли Стовелл, который защищает интересы Кэтрин Майорги, обвинившей Криштиану Роналду в изнасиловании, заявил, что его клиентка была не единственной девушкой, пострадавшей от португальского футболиста.

«Мне позвонила девушка, которая заявила, что имела схожий опыт», — приводит Daily Mail слова адвоката.

При этом он отказался назвать имя девушки, но отметил, что она сообщит детали случившегося полиции Лас-Вегаса, которая расследует дело Майорги.

В прошлом месяце Майорга обвинила нападающего туринского «Ювентуса» в изнасиловании. По ее словам, инцидент произошел в 2009 году. Как сообщалось в СМИ, в январе 2010 года сторона футболиста выплатила Майорге 375 тысяч долларов в рамках внесудебного соглашения. По условиям документа, подробности инцидента не должны были быть преданы огласке, а сторона потерпевшей отказывалась от обвинений.

Сам Роналду обвинения отрицает. Накануне он назвал публикацию обвинений заговором, инициированным президентом мадридского «Реала» Флорентино Пересом, за клуб которого ранее выступал португальский форвард.

Minval.az