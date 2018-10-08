Власти Индии осознают, что США могут ввести против нее санкции из-за покупки российских С-400.

Как передает РИА Новости, об этом заявил изданию New Indian Express начальник штаба индийских сухопутных войск Бипин Рават.

«Но мы ведем независимую политику», — подчеркнул он.

Генерал также добавил, что России «не следует беспокоиться» из-за укрепления отношений между Нью-Дели и Вашингтоном.

«Вы (Россия. — Прим. ред.) можете быть уверены, что хотя мы и поддерживаем контакты с Америкой для получения технологий, мы ведем независимую политику. Пока мы обсуждаем санкции, и вы спрашиваете про санкции, Владимир Путин и Нарендра Моди подписывают контракт о покупке комплексов С-400, несмотря на то, что в будущем у нас могут возникнуть трудности с Америкой», — заключил он.

В пятницу Россия и Индия заключили контракт на поставку Нью-Дели комплексов С-400. Приобретение пяти полков новейших зенитных ракетных систем обойдется в 5,43 миллиарда долларов. Индия станет третьим зарубежным покупателем «Триумфов» после Китая и Турции.

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