Власти Индии осознают, что США могут ввести против нее санкции из-за покупки российских С-400.
Как передает РИА Новости, об этом заявил изданию New Indian Express начальник штаба индийских сухопутных войск Бипин Рават.
«Но мы ведем независимую политику», — подчеркнул он.
Генерал также добавил, что России «не следует беспокоиться» из-за укрепления отношений между Нью-Дели и Вашингтоном.
«Вы (Россия. — Прим. ред.) можете быть уверены, что хотя мы и поддерживаем контакты с Америкой для получения технологий, мы ведем независимую политику. Пока мы обсуждаем санкции, и вы спрашиваете про санкции, Владимир Путин и Нарендра Моди подписывают контракт о покупке комплексов С-400, несмотря на то, что в будущем у нас могут возникнуть трудности с Америкой», — заключил он.
В пятницу Россия и Индия заключили контракт на поставку Нью-Дели комплексов С-400. Приобретение пяти полков новейших зенитных ракетных систем обойдется в 5,43 миллиарда долларов. Индия станет третьим зарубежным покупателем «Триумфов» после Китая и Турции.