Интерпол получил заявление своего руководителя Мэн Хуньвэя, в котором он уведомил организацию, что немедленно уходит в отставку, сообщает агентство Reuters. В Интерполе сообщили, что уже назначили исполняющего обязанности президента. Им стал кореец Ким Йонг Ян.

В Интерполе добавили, что выборы нового руководителя пройдут на встрече руководителей полицейских организаций, которая пройдет в Дубае в ноябре.

В последние сутки стало известно, что Интерпол по заявлению жены Мэн Хунвэя направил запрос в Китай, чтобы выяснить, куда исчез президент организации, который в конце сентября улетел туда в отпуск. Спустя несколько часов дисциплинарный орган Компартии КНР сообщил о том, что в отношении чиновника, который одновременно является заместителем министра общественной безопасности страны, начато расследование. Его подозревают в коррупции.

При этом китайские власти не объяснили, где именно сейчас находится Мэн Хунвэй.

Minval.az