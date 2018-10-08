Генсек НАТО Йенс Столтенберг, находящийся с рабочим визитом в Белграде, попытался объяснить сербам причины бомбардировок Союзной Республики Югославии (СРЮ) в 1999 году. По словам чиновника, это было направлено на защиту мирных жителей.

— Мы это сделали для защиты гражданского населения и предотвращения дальнейших действий режима Милошевича. Но моим самым важным посылом в Белграде является то, что мы должны смотреть в будущее, — подчеркнул генсек Североатлантического альянса, слова которого приводит «Лайф».

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