По меньшей мере семь силовиков, включая главу отделения полиции района Сайидабад, убиты в результате атаки боевиков радикального движения «Талибан» на провинцию Вардак в центральном регионе Афганистана, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Khaama.

Как заявил представитель губернатора провинции Вардак Абдул Рахман Мангал, боевики атаковали контрольно-пропускные пункты в районе Сайидабад в провинции Вардак в субботу вечером. В ходе контратаки афганским силовикам удалось ликвидировать ряд боевиков, однако их точное число не приводится. Сейчас район находится под контролем сил национальной обороны и силовых служб, говорится в сообщении.

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