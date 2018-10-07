Государственный секретарь США Майкл Помпео прибыл в воскресенье утром из Токио в Пхеньян, где у него запланированы переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Yonhap.

Стороны намерены обсудить проблему денуклеаризации Корейского полуострова.

Госсекретарь прибыл в столицу КНДР из Токио, где у него состоялись встречи с премьер-министром Синдзо Абэ и главой МИД Таро Коно. Помпео пообещал им в ходе переговоров в Пхеньяне затронуть тему японских граждан, похищенных разведкой КНДР.

Это уже четвертый визит госсекретаря в КНДР. После встречи с Ким Чен Ыном Помпео отправится в Южную Корею, где проведет переговоры с президентом Мун Чжэ Ином и министром иностранных дел Кан Гён Хва. В понедельник Помпео отправится в Пекин, где также проведет встречи с представителями правительства.

Ранее Помпео, общаясь с американскими журналистами, предположил, что по итогам его поездки в Пхеньян может быть объявлено о дате и месте проведения второй встречи лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына.

12 июля в Сингапуре состоялась первая в истории встреча на высшем уровне между США и КНДР. По ее итогам Трамп и Ким Чен Ын приняли совместное заявление. В нем, в частности, Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а Соединенные Штаты обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности. Тем не менее намерения сторон в итоговом коммюнике сингапурского саммита не были конкретизированы.

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