Российский боец Хабиб Нурмагомедов принес извинения за свое поведением после боя с ирландцем Конором Макгрегором, который прошел в Лас-Вегасе.

«Я хотел бы извиниться перед Лас-Вегасом и Атлетической комиссией штата Невада. Это был не лучший мой поступок. Почему все говорят об этом, а не о том, что творил и говорил Конор до боя? Он говорил о моей религии, стране, отце, он напал на автобус, что насчет этого?» — заявил россиянин, передает Report.

Он добавил, что чемпионский пояс еще с ним, «я все еще непобедимый чемпион». Хабиб одержал победу в четвертом раунде, а сразу после окончания боя вступил в перепалку с одним из зрителей боя. Нурмагомедов покинул октагон и набросился на зрителя с кулаками. После этого он вернулся, и в октагоне произошла стычка между командами спортсменов.

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