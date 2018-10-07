По сообщению Anadolu Agency, вооруженная оппозиция начала процесс отвода тяжелого вооружения из зоны демилитаризации в Идлибе в соответствии с договоренностями между Турцией и Россией. Об этом сообщил пресс-секретарь группировки «Фронт национального освобождения», входящей в состав Сирийской освободительной армии (СОА). По его словам, отряды оппозиции вооружены и продолжают рыть окопы на случай атак со стороны режима Асада. Процесс отвода тяжелого вооружения проводится при координации с турецкой стороной.

На прошедших 17 сентября в Сочи переговорах между президентами Турции и России была достигнута договоренность о создании демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе. Зона будет создана к 15 октября вдоль линии соприкосновения войск оппозиции и режима Башара Асада. Контроль в демилитаризованной зоне будут осуществлять мобильные патрульные группы турецких подразделений и подразделений российской военной полиции.