Власти Йемена заявили, что хуситы, официально называющиеся движением «Ансар Аллах», захватили десять нефтяных танкеров и торговых судов в порту города Ходейда. Об этом в воскресенье, 7 октября, сообщает агентство Reuters, ссылаясь на государственное телевидение Саудовской Аравии.

В свою очередь, мятежники пока не прокомментировали эту информацию.

Напомним, вооруженный конфликт в Йемене продолжается с 2014 года. С одной стороны, в нем участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения Ансар Алла и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, их поддерживает Иран. С другой стороны, в конфликте участвуют правительственные войска и формирования, лояльные президенту Абду Раббо Мансуру Хади. Они получают поддержку с воздуха и на земле от арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.

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