Власти Турции полагают, что известный саудовский оппозиционный журналист Джамаль Хашогги был убит в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, а затем его тело вывезли из здания дипмиссии, передает агентство Reuters со ссылкой на двух турецких чиновников.

Согласно указанным источникам, расследуется версия о преднамеренном убийстве и попытке скрыть следы преступления.

Представитель саудовского консульства заявил, что обвинения необоснованны. Тот же источник сообщил, что 6 октября в Стамбул прибыла группа следователей из Саудовской Аравии для участия в расследовании обстоятельств исчезновения Хашогги.

Официально Турция не подтверждает информацию об убийстве Хашогги и заявляет, что ведутся поиски журналиста.

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