Началась конфискация активов экс-главы избирательного штаба Дональда Трампа. Прокуроры конфискуют квартиру и банковские счета.

Команда спецпрокурора США Роберта Мюллера приступила к конфискации недвижимости экс-руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта. Об этом в субботу, 6 октября, сообщил телеканал FoxNews.

В частности, конфискуется квартира в TrumpTower, которая принадлежит бывшему главе кампании Трампа Полу Манафорту. Как отмечается, данная квартира находится в числе четырех других объектов недвижимости в Нью-Йорке, которые спецсоветник Мюллер намерен конфисковать.

Кроме того, конфискации подлежат по меньшей мере три банковских счета и один страховой полис Манафорта.

В сентябре Полд Манафорт заключил соглашение о сотрудничестве со следствием спецпрокурора Роберта Мюллера относительно русского дела.

Согласно договоренности, Манафорт согласился избавиться от нескольких активов, включительно с квартирой в TrumpTowerи банковскими счетами.

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