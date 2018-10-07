Супруга американского президента Дональда Трампа Меланья в ходе путешествия по Африке призналась, что не всегда с одобрением относится к тому, что ее муж пишет в твиттере. Об этом сообщает Associated Press.

Также она рассказала, что порой ей приходится просить Трампа отложить на время телефон.

«Я не всегда согласна с тем, что он пишет в твиттере. И я ему об этом говорю. Я честно высказываю ему свое мнение и даю ему искренние советы», — сказала Меланья Трамп.

Она добавила, что супруг не всегда прислушивается к ее советам.

«Но у меня есть свой голос и свое мнение, и для меня очень важно открыто выражать свои мысли», — заявила Меланья Трамп.

Первая леди США впервые отправилась в самостоятельную поездку по странам Африки.

Minval.az