Американская компания Microsoft на время проверки приостановила распространение обновления Windows 10 из-за жалоб пользователей.

Как передает «Лайф», об этом заявила поддержка компании в своём блоге.

Всех пострадавших в Microsoft попросили связаться с компанией. Тем, кто скачивал и устанавливал Windows 10 вручную, рекомендовали отказаться от обновления.

Обновление вышло 2 октября. Через несколько дней пользователи начали жаловаться на потерю файлов из папки «Мои документы». Предположительно, проблема возникла из-за некорректной работы хранилища OneDrive.

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