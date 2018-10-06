Приостановка поставок Турции истребителей F-35 окажет негативное влияние на производство этих самолетов, сообщает Bloomberg.

Турция характеризуется как глобальный лидер в производстве авиационной продукции.

В сообщении отмечается, что самые важные части F-35 производятся в Турции.

Части истребителей стоимостью 12 миллиардов долларов произведены 10 турецкими компаниями.

Некоторые компоненты F-35, такие как основной корпус и двери бомбового отсека, производятся американской компанией Northrop Grunman и турецкой TAI и их партнерами.

Minval.az