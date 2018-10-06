Американские военные в разгар войны во Вьетнаме планировали атаковать северовьетнамские силы при помощи ядерного оружия, но президент США Линдон Джонсон вовремя узнал о готовящейся операции и распорядился ее свернуть, сообщает газета New York Times со ссылкой на рассекреченные архивные документы.

Согласно документам, в 1968 году главнокомандующий американскими войсками во Вьетнаме Уильям Уэстморленд запустил операцию под кодовым названием Fracture Jaw («Перелом челюсти»), которая предусматривала переброску ядерного оружия в Южный Вьетнам для атаки против Северного Вьетнама.

Советник по безопасности президента США Уолт Ростоу узнал о плане Уэстморленда и сразу же сообщил Джонсону о готовящейся атаке. Американский президент распорядился свернуть операцию.

«Когда он узнал, что работа над планом идет, он был невероятно опечален и немедленно направил Уэстморленду, как я думаю, через Ростоу, распоряжение свернуть программу», — цитирует газета младшего секретаря 36-го президента США Тома Джонсона.

По словам секретаря, Линдон Джонсон боялся, что война во Вьетнаме перерастет в «масштабный конфликт», в который вступит Китай.

«Джонсон никогда по-настоящему не доверял своим генералам. Он глубоко уважал генерала Уэстморленда, но не хотел, чтобы ходом войны управляли его генералы», — подчеркнул секретарь.

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