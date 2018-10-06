Саудовская газета «Аш-Шарк аль-Аусат» узнала о попытках России тайно наладить каналы связи между конфликтующими Израилем и Ираном, сообщает портал «Новости Израиля».

По словам «высокопоставленного источника» газеты, Москва может официально стать посредником в переговорах двух стран.

Отмечается, что целью Россия является снижение напряженности в Сирии после поставок армии российских систем С-300. Это было сделано в качестве ответного шага на инцидент с крушением Ил-20, в котором Москва обвинила Израиль.

Minval.az