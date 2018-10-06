Браузер Google Chrome перестанет работать примерно на 32 млн устройств на базе Аndroid.

Как передает Газета.ру со ссылкой на портал IXBT, это коснется тех гаджетов, которые работают на базе системы Android 4.1-4.3 Jelly Bean.

Пока что браузер поддерживает эти требования, но в скором времени у Chrome пропадет такая возможность.

По информации портала, устаревшая система установлена на 3,2% устройств на базе Android. Если учесть, что в использовании на данный момент находится около 1 млрд гаджетов, то 3,2% составляют 32 млн устройств.

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