Голливудский актер Дэнни Трехо признался, что был бы не против получить российское гражданство.

Как передает РИА Новости, Трехо приехал в Москву на фестиваль Comic Con Russia и встретился с поклонниками в субботу. Отвечая на вопрос поклонников, хотел бы он получить российское гражданство, Трехо ответил: «Почему бы и нет?».

Трехо снимался в фильмах Роберта Родригеса «От заката до рассвета», «Дети шпионов», «Мачете».

Ранее российское гражданство получили такие актеры, как француз Жерар Депардье и американец Стивен Сигал, который также имеет гражданство Сербии.

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