Международная организация международной полиции (Интерпол) отправила официальный запрос властям КНР с целью уточнить информацию о местонахождении президента организации Мэн Хунвэе, который, как сообщалось ранее, пропал без вести на территории Китая.

Как передает ТАСС, об этом сообщается в субботу на сайте организации.

«Интерпол через официальные каналы правоохранительных органов попросил у властей Китая прояснить статус президента Мэн Хунвэя. Генеральный секретариат Интерпола с нетерпением ждет официального ответа от китайских властей, чтобы развеять беспокойство о состоянии президента», — говорится в заявлении генерального секретаря организации Юргена Штока.

Ранее представители организации отказывались комментировать ситуацию с Мэн Хунвэем, заметив, что «этот вопрос относится к компетенции соответствующих органов во Франции и Китае». МВД Франции также отправило властям КНР запрос с целью прояснить местонахождение Хунвэя, не выходившего на связь почти неделю, однако не получило ответа на свое обращение.

Президент Интерпола Мэн Хунвэй отбыл в Китай 29 сентября. По данным Agence France-Presse, последний раз он выходил на связь неделю назад. Прокуратурой Лиона инициировано расследование в связи с пропажей без вести президента Интерпола. По данным радиостанции Europe 1, супруга Мэн Хунвэя, которая в настоящее время проживает вместе с детьми в Лионе, где находится штаб-квартира Интерпола, уже дала показания судебным следователям.

По информации китайского издания South China Morning Post, Мэн Хунвэй находится в КНР под следствием. Как указывает газета, президента Интерпола увезли на допрос сразу по прилете в Китай 29 сентября. Информации о том, где он находится в настоящее время и какие были основания для допроса, не приводилось.

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