Португальский футболист Криштиану Роналду, который летом перешёл из испанского «Реала» в итальянский «Ювентус», считает, что за обвинениями в изнасиловании стоит его бывший клуб. Об этом сообщает издание Football Italia со ссылкой на газету La Repubblica.

По информации издания, нападающий подозревает «Реал» в заговоре против него, частью которого является возобновление дела об изнасиловании. Отношения же с клубом у футболиста окончательно испортились ещё в декабре 2017 года, когда «Реал» не поддержал своего игрока в деле о налоговых махинациях, в то время как спортсмен считал, что ответственность за ошибку несёт клуб.

Это во многом повлияло на то, что Роналду решил перейти в «Ювентус».

Футболист считает, что прочие неудачи, которые настигли его в последнее время, помимо истории с изнасилованием — результат заговора. Это и факт неполучения наград ФИФА, удаление в матче Лиги чемпионов с «Валенсией», а также решение ряда спонсоров прекратить с ним сотрудничество.

Напомним, американка Кэтрин Майорга обвинила футболиста в изнасиловании и домогательствах, которые имели место в 2009 году в Лас-Вегасе. В отношении Роналду было заведено дело.

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