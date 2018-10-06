Какие силы в реальности стоят за очередной информационной атакой на базу «Инджирлик»?

Окрестности турецкой Аданы напоминают путешественникам этакий «фортификационный музей». Окрестные холмы увенчаны множеством старинных крепостей, оставшихся в наследство от множества империй, сменявших друг друга на этой земле. Здесь, возле устья рек Сейхан и Джейхан, проходил караванный путь, связывавший два древних центра цивилизации — Ближний Восток и Малую Азию, и правители не жалели сил и средств для его защиты. Сегодня это по-прежнему одна из тех точек, где сходятся «силовые векторы политики». Близ Аданы расположен Джейханский терминал, конечная точка магистрального нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан. Там же — еще один терминал, откуда экспортируется уже иракская нефть. А совсем рядом, на окраине Аданы — та самая база «Инджирлик», на которой с середины пятидесятых годов находятся ВВС не только Турции, но и других стран НАТО, включая США.

И вот теперь закрыть эту базу пытается…армянское лобби США. Как несколько дней назад сообщил Арменпресс, представители «комитета Ай Дата» США, точнее, Армянского Национального Комитета Америки, обсудили с председателем специального комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Девином Нуньесом вопрос о сокращении зависимости США от турецкой авиабазы Инджирлик. «В ходе встречи обсуждались важные вопросы — от полного признания «геноцида армян» (здесь и далее кавычки наши — Ред.) до перенесения некоторых функций турецкой авиабазы Инджирлик в иное место», — сказал после встречи Нуньес. А исполнительный директор Армянского национального комитета Америки (ANCA) Арам Амбарян так воодушевился, что брякнул: дескать, Турция долгое время использовала авиабазу Инджирлик, чтобы держать США в заложниках.

Здесь, конечно, надо бы напомнить: еще недавно СМИ действительно были переполнены спекуляциями, будто бы США не то покидают «Инджирлик», не то сокращают там свое присутствие. В России на полном серьезе обсуждали слухи, будто бы Вашингтон создал аж несколько военных баз в Сирии и готов переключить на них основную нагрузку. И при этом не обращали внимания, что в условиях политической нестабильности и продолжающейся войны Сирия не очень-то подходящее место для постоянного базирования. В свою очередь, греческий телеканал ANT1 уверенно возвещал, что США, по всей видимости, полностью покидают базу Инджирлик в Турции и готовят взамен новую военную авиабазу в Греции. По этим данным, Греция и США в настоящее время продвинулись в обсуждении создания авиабазы на одном из Додеканезских островов. Со своей стороны, The Wall Street Journal тоже указывала, что США рассматривают возможность интенсификации использования военно-морских баз и авиабаз Греции для проведения своих операций в регионе в связи с ростом напряженности в отношениях с Турцией.

Конец домыслам положил еще в начале сентября официальный представитель министерства обороны США Эрик Пахон. Он заявил журналистам: «США не сворачивают свое присутствие в Турции. Соединенные Штаты в течение десятилетий использовали [базу] Инджирлик и продолжат это делать при поддержке нашего союзника по НАТО — Турции. Турция является союзником по НАТО и надежным партнером в коалиции по борьбе с ИГ, — сказал он. — Мы координируем наши операции с использованием базы Инджирлик и других объектов в Турции с нашими турецкими партнерами. Они полностью нас поддерживают».

Более того, судя по многим признакам, разногласия между США и Турцией явно идут на убыль. Еще в конце сентября турецкий генштаб распространил сообщение: «В Восточном Средиземноморье с 28 сентября по 7 октября пройдут организованные Турцией военно-морские учения Mavi Balina-2018, в которых примут участие ВМС и ВВС страны совместно с НАТО, США, Азербайджаном, Бахрейном, Алжиром, Катаром, Кувейтом, Пакистаном, Румынией, Саудовской Аравией». В нашей стране, по понятным причинам, в центре внимания оказалось участие в них азербайджанских моряков. Однако за пределами Азербайджана новость о совместных учениях в Восточном Средиземноморье многие эксперты восприняли как очередной признак того, что «дипломатический кризис» между Турцией и США постепенно разблокируется. Конечно, у Анкары и Вашингтона еще хватает разногласий и по поводу переноса американского посольства в Иерусалим, и в отношении намерения Анкары приобрести российские ЗРК. Но вместе с тем пик политической перепалки уже пройден. Налаживается сотрудничество по Сирии. Как сообщает минобороны Турции, продолжается подготовка к совместным учениям турецких и американских вооруженных сил в рамках совместного патрулирования Манбиджа. По завершении учений начнется совместное патрулирование Манбиджа, откуда, согласно договоренностям Вашингтона и Анкары, должны быть выведены отряды YPG/PKK. И вот на этом фоне попытку вновь реанимировать слухи, будто бы США «покидают базу Инджирлик», попытались армянские лоббисты.

И что же — в ANCA просто не в курсе, что вектор развития ситуации между США и Турцией сменился? И не поняли очевидную для большинства истину, что кризис между Вашингтоном и Анкарой никогда не доходил до той черты, чтобы возыметь геополитические последствия?

По совести говоря, база «Инджирлик» давно вызывала и вызывает у армянских лоббистов США несколько неадекватную реакцию. В ней не без оснований видели символ того,того, что США считали и считают Турцию своим ценным союзником на Ближнем Востоке, и в результате и Госдепартамент, и Пентагон, и Белый Дом не в восторге от регулярных попыток армянского лобби «накалить отношения» двух стран, добиться признания «геноцида армян» и т.д. и т.п.

Впрочем, еще недавно эту базу армянские лоббисты пытались использовать в своих целях. Во всяком случае, еще в декабре 2010 года. группа американских армян подала иск, в котором потомки жертв «геноцида армян» утверждали, будто бы правительство Турции присвоило принадлежащую их предкам территорию и требовали взамен компенсацию в размере $64 млн. Самое же интересное, что эти земельные участки, по словам истцов, находились в провинции Адана на юге Турции и охватывали как раз территорию нынешней американской военной базы Инджирлик. Очевидно, устроители судебной провокации полагали, что за землю, где находится американская база, в США будет легче получить компенсацию и создать прецедент. Но, к вящему ужасу армянских лоббистов, затея лопнула. После трех лет прений суд вынес решение, согласно которому, «вопрос носит политический, а не судебный характер».

И что же — теперь ANCA повел себя с базой «Инджирлик» по принципу «Так не доставайся ж никому»? Вряд ли. Можно предположить, что господа Нуньес и Амбарян просто стараются «попасть в новости». После серии безуспешных попыток протащить «признание геноцида армян» в армянской общине США уже задают вопросы: а зачем вообще существует весь этот механизм «армянского лобби»? За что американские армяне отстегивают «национальную дань» на его содержание? Вот и приходится лоббистам изображать активность, чтобы регулярно светиться в новостях и доказывать, будто бы они не зря едят свой хлеб. Ну или «хац». Попытка отметиться на уже затухающих спекуляциях вокруг базы «Инджирлик», чье название в переводе означает «фиговый сад» — шаг вполне ожидаемый.

Только вот знающие люди напоминают: на самом деле пятипроцентная дань — далеко не главный финансовый источник «армянского лобби», которые вдруг стало богатым и влиятельным как раз после того, как в СССР нашли нефть в Западной Сибири и начали ею активно торговать, а приток нефтедолларов в казну позволил вновь реанимировать геополитические мечты, в том числе о прорыве к Босфору и Дарданеллам. Для чего требовалось надежно рассорить Турцию с ее партнерами по НАТО. За эти годы распался СССР, но вот геополитические планы у Кремля остались прежними. Союзники, как показывает практика, тоже. Словом, из-под попыток армянского лобби заново раздуть скандал вокруг базы «Инджирлик» слишком уж явно торчат российские «уши». Но устроители очередной пиар-атаки не учли, что мелькнуть в прессе армянские лоббисты могут, но вот пересмотреть политический курс и США, и Турции — вряд ли. Сколько раз бы они ни повторяли заклинание «Вашингтону следует покинуть «Инджирлик»». Не зря на Востоке говорят: сколько ни говори «халва», во рту слаще не станет. От повторения слова «инжир», кстати говоря, тоже. Так что вряд ли стоит рассчитывать особенно подсластить свою жизнь за счет чужого «фигового сада».

Нурани, политический обозреватель Minval.az

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