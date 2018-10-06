Американская газета Washington Post опубликовала пустую колонку с подписью пропавшего колумниста Джамаля Хашкаджи, который писал критические заметки о Саудовской Аравии. Материал без текста появился 5 октября на сайте и в печатной версии издания.

Пустую страницу озаглавили «Пропавший голос» (A missing voice). Редакция газеты обеспокоена тем, что Хашкаджи уже несколько суток не выходит на связь, отмечает RTVI.

Журналист пропал 3 октября после посещения консульства Саудовской Аравии в Турции. Камеры наблюдения засняли, как Хашкаджи входит в здание. Обратно он не выходил. Его невеста рассказала, что у нее остался телефон журналиста и ключи от квартиры.

«Я не представляю, что могло с ним случится <…> Он не сделал ничего противозаконного. Никто не подавал против него исков. Он не подозреваемый и не обвиняемый. Он всего лишь человек, чьи мысли и суждения не устраивают его страну», — добавила она.

В своих колонках Хашкаджи критиковал действия властей Саудовской Аравии. В августе 2018 года он призывал правительство прекратить аресты протестующих против правящей элиты. Он написал, что «лучший способ избежать критики со стороны Запада — это остановить задержания и дать свободу правозащитникам».

Как пишет Би-би-си, Хашкаджи переехал из Саудовской Аравии в США в 2017 году, когда газета Al-Hayat отказалась печатать его колонку. Тогда он написал, что «все равно будет говорить» и стал работать на Washington Post.

В Саудовской Аравии Хашкаджи был известным журналистом, работал на телевидении и в печатных изданиях. Он брал интервью у лидера «Аль-Каиды» Усамы бен Ладена в 90-е годы прошлого века.

Власти Саудовской Аравии резко реагирует на критику в свой адрес. Летом 2018 года министерство иностранных дел страны отозвали своего посла из Канады. В твиттере канадского министерства появилась запись, в которой ведомство призывало освободить саудовских правозащитников. Власти Саудовской Аравии заявили, что они не «банановая республика» и потребовали извинений за вмешательство во внутреннюю политику.

Minval.az