Американец, задержанный в среду в городе Логан (штат Юта) в связи с отправкой конвертов с семенами клещевины, из которых получают токсичное вещество рицин, заявил властям, что разослал их, в частности, президенту США Дональду Трампу, главе российского государства Владимиру Путину и королеве Великобритании Елизавете II.

Об этом свидетельствуют поступившие в пятницу в электронную базу федерального окружного суда в штате Юта документы.

Из них следует, что речь идет о жителе Логана Уильяме Клайде Аллене. По сведениям СМИ, он ранее служил в ВМС США и уволился в 2002 году. Согласно документам суда, адрес мужчины был указан на конверте с семенами, который был отправлен Трампу и перехвачен властями ранее на этой неделе. 3 октября сотрудники ФБР приехали домой к Аллену, провели у него обыск и допросили американца.

Аллен сообщил властям, что помимо Трампа направил такие конверты главе Пентагона Джеймсу Мэттису, начальнику штаба ВМС адмиралу Джону Ричардсону и директору ФБР Кристоферу Рею. Он также продемонстрировал фотографии, которые это якобы подтверждают. Как следует их документов, американец заверил, что такие же конверты он разослал и министру юстиции, генеральному прокурору США Джеффу Сешнсу, президенту России, а также королеве Великобритании.

Аллен объяснил свои действия желанием «направить послание». В чем именно оно заключалось, он не пояснил. Адреса всех указанных лиц, американец, как он сообщил властям, нашел в интернете. Семена клещевины он также купил через интернет.

Американцу уже предъявлены обвинения в угрозе применения отравляющего вещества. Ему может грозить тюремное заключение продолжительностью несколько десятков лет. Аллен ранее уже попадал в поле зрения властей. В 2015 году он направил в ЦРУ письмо с угрозой убить президента США, а в 2017 году угрожал устроить теракт на одной из баз ВВС США в Техасе. В обоих случаях с ним побеседовали представители властей.

Во вторник в Пентагон поступили два конверта, предназначавшихся Мэттису и Ричардсону. Сотрудники, просматривающие поступающую в минобороны почту, первоначально заявили, что обнаружили в них рицин. Позднее было установлено, что это был не рицин, а семена клещевины, из которых получают данный яд.

Секретная служба США, занимающаяся охраной первых лиц государства, во вторник сообщила, что подозрительный конверт был направлен и Трампу. Кроме того, ранее двое сотрудников предвыборного штаба сенатора-республиканца Теда Круза были госпитализированы после проверки предназначавшегося для законодателя конверта с белым порошкообразным веществом.

Minval.az