Газета The Times утверждает, что «российские интернет-тролли» ведут в соцсетях кампанию по дезинформации и пропаганде среди британских подростков.

«Британские подростки стали целью Кремля, ведущего тайную кампанию, задача которой — посеять раздор среди молодых жителей западных стран», — говорится в издании.

Как сообщает The Times, пропагандистская работа среди британской молодёжи ведётся с помощью канала на YouTube и сообщений в соцсетях, которые оставляют «российские интернет-тролли», выдавая себя за фанатов книг о Гарри Поттере.

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