Эффективность израильской военной авиации в Сирии не снизится из-за поставок в эту страну российский зенитно-ракетных комплексов С-300. Об этом сказал министр регионального сотрудничества Израиля Цахи Ханегби, сообщает Интерфакс в пятницу, 5 октября.

«Операционные возможности наших ВВС таковы, что эти батареи (С-300) на самом деле не ограничивают их эффективность», – заявил министр в эфире радиостанции Армии обороны Израиля.

«У нас есть малозаметные истребители, эти батареи даже не смогут их отследить», – подчеркнул израильский министр, имея в виду стелс-истребители F-35 американского производства, поставка которых началась с конца 2016 года.

Отвечая на вопрос, может ли поставка С-300 остановить нанесение Израилем ударов по Сирии, он сказал: «Безусловно, нет».

При этом Ханегби, член военно-политического кабинета Израиля, заметил, что российские зенитные ракетные комплексы С-300 могут быть уничтожены с воздуха и, возможно, на земле.

«Несколько месяцев назад мы уже уничтожили сирийскую ракетную батарею», – сказал он, дав понять, что это же может произойти и с С-300.

По словам министра, возможности ЗРК С-300 давно учитываются Израилем при стратегическом планировании.

США уже поставили Израилю восемь истребителей F-35 стоимостью $125 млн. Еще 33 таких самолета будут переданы ВВС страны до 2021 года.

Minval.az