Пропавший президент Интерпола Мэн Хунвэй находится под следствием в Китае. Об этом пишет газета South China Morning Post со ссылкой на собственные источники.

Как отмечается в публикации, мужчину «забрали для допроса дисциплинарные власти, как только он приземлился в Китае на прошлой неделе». В каком расследовании фигурирует президент Интерпола, источник не уточнил. Где именно в настоящее время он содержится, также не сообщается.

Ранее в Интерполе прокомментировали исчезновение Мэн Хунвэя, передавало агентство Reuters. В заявлении отмечалось, что это вопрос разбирательства для соответствующих структур во Франции и Китае. В организации также отметили, что ее повседневную работу контролирует не президент, а генеральный секретарь, и от дальнейших комментариев отказались.

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