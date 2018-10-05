Израильский портал DEBKA сообщает о том, что доставка батарей С-300 в Сирию стала причиной нескольких дней интенсивных консультаций между Вашингтоном и Иерусалимом. Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и президент Дональд Трамп решали, как ответить на изменение стратегической обстановки в Сирии.

“Военный источники” DEBKA сообщают о том, что принято решение об усилении ВВС Израиля суперистребителями пятого поколения F-35. Израилю будут переданы самолеты, которые уже находятся на вооружении ВВС США. Они будут немедленно переведены в Израиль.

Соединенные Штаты зеркально повторяют российские ходы — Россия поставила Асада батареи С-300, находившиеся на вооружении российской армии.

Одновременно администрация Трампа проинформировала правителей Саудовской Аравии — Мухаммеда бин Салмана и ОАЭ — Мухаммеда бин Зайяда о том, что в Залив перегонят эскадрилью F-35.

Эскадрилью разместят на на авиабазе а-Дафра в Абу-Даби. А-Дафра явялется главной базой ВВС Эмиратов и расположена в 32 километрах от Абу-Даби.

Военные источники указывают на то, что развертывание такого масштаба является признаком того, как израильтяне и американцы намерены бороться С-300 в Сирии, отмечает MIGnews.

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