Израильская полиция в пятницу утром начала очередной допрос премьер-министра Биньямина Нетаньяху в рамках расследования о взяточничестве и злоупотреблении доверием, передает местное телевидение.

Как передает РИА Новости, Нетаньяху проходит подозреваемым по двум уголовным делам: о получении дорогостоящих подарков («дело 1000») и сговоре с медиа-группой «Едиот-Ахронот» («дело 2000»). Полиция уже передала дела в прокуратуру с рекомендацией предъявить главе кабинета обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием.

По данным телерадиокорпорации «Кан», это уже 12-й допрос израильского премьера. Уточняется, что впервые с момента публикации рекомендаций полиции на допросе речь пойдет о «деле 1000» и «деле 2000». Полиция представит новые сведения, полученные в ходе расследования.

Minval.az