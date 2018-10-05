В Италии сотрудник банка Гилберто Баскиера в течение нескольких лет воровал деньги со счетов богатых клиентов и отдавал бедным, сообщает Би-би-си.

Баскиера работал менеджером банка в Форни ди Сопра. По данным издания, он за семь лет украл около $1 млн.

Мужчина воровал небольшие суммы со счетов состоятельных клиентов и переводил их малообеспеченным, которые не могли получить кредит. На собственные счета Баскиера не вывел ни единого цента — именно это в конечном итоге позволило ему избежать тюрьмы.

«Я всегда думал о том, что кроме защиты вкладчиков, наша задача заключается еще и в том, чтобы помогать тем, кто в этом нуждается», — сказал мужчина.

С учетом того, что ранее Баскиеру не обвиняли в уголовных преступлениях, правоохранители пошли на мировое соглашение: мужчину могли приговорить к двум годам тюрьмы, однако он останется на свободе. Позже работодатель Баскиеры заметил, что тот занимается незаконными махинациями. Его адвокат, Роберто Мете, рассказал, что пока его подзащитный остался без дома и работы

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