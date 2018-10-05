ООН все еще не в состоянии обеспечить справедливость. Об этом, как передают турецкие СМИ, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на закрытии форума TRT World Forum в Стамбуле.

Глава турецкого государства подчеркнул, что Всемирная организация нуждается в серьезных реформах.

«СБ ООН, где представлены семь континентов – вот чего мы должны добиваться. Формирование СБ ООН из пяти постоянных членов было обусловлено итогами Второй мировой войны. Сегодня мы живем в других условиях, настало время преобразований», — сказал Эрдоган.

Minval.az